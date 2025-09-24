Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U19 Bölgesel Gelişim Ligi 6.Grup 2.hafta maçında Arca Çorum FK U19 takımı deplasmanda Boluspor U19 takımının konuğu olacak. Geçtiğimiz hafta sezonun ilk maçında sahasında Ankara temsilcisi Çankayaspor’a 2-1 mağlup olarak sezona puansız giriş yapan Çorum FK’nın gençleri bugün Bolu’da kazanarak ilk 3 puanını almak istiyor.

Boluspor U19 ile Arca Çorum FK U19 takımları arasında Bolu Karaçayır 1 No’lu Saha’da oynanacak karşılaşma saat 13.00’de başlayacak. Karşılaşmayı Bolu bölgesi hakemlerinden Can Durgut yönetecek.

Grup’ta oynanacak haftanın diğer maçlarında ise, Sivasspor ile Keçiörengücü, Ankaraspor ile Düzcespor, Ankaragücü ile Kırıkkale FK ve Çankayaspor ile Kastamonuspor takımları kozlarını paylaşacak.