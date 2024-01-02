Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Gelişim Ligi U14, U15, U16, U17 ve U19 kategorilerinde mücadele eden Ahlatcı Çorum FK altyapı takımlarından en istikrarlı performansı Çorum FK U17 takımı sergiliyor. Uşakspor, Ispartaspor, Karaman FK, Tarsus İdman Yurdu ve Kırşehir FK'nın yer aldığı 4.Grup'ta ikinci devre heyecanı sona erdi. 10 haftalık periyotta 9 karşılaşmaya çıkan Çorum FK U17 takımı bu maçlardan 8'ini kazanırken, 1 maçta ise berabere kaldı. Kırmızı-Siyahlılar tek beraberliğini sezonun ilk haftasında Uşakspor deplasmanından 1-1'lik sonuçla aldı.

13 Ocak Cumartesi günü başlayacak olan üçüncü devre maçları öncesi 25 puanla lider durumda bulunan Çorum FK U17 takımı en yakın rakibi Uşakspor'a 6 puan fark atmış durumda. Kırmızı-Siyahlı gençler bu grupta şampiyonluğun en büyük adayları arasında gösteriliyor.

6.Grup'ta mücadele eden Çorum FK U14 takımı 7 haftalık periyotta 4 puanla beşinci sırada, U15 takımı yine 7 haftalık periyotta 3 puanla altıncı sırada, U16 takımı ise aynı periyotta 1 puanla son sırada yer aldı. Çorum FK'nın U19'ları ise 10 haftalık periyotta 15 puan toplayarak Uşak ve Afyon'un ardından üçüncü sırada yer aldı.

