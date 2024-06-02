TFF 2.Lig' de daha önce Amedspor ve Esenler Erokspor 1.Lig'e adını yazdırmıştı. Ahlatcı Çorum FK’nın 2.Lig'den gelecek olan son rakibi ise bugün belli oldu. Sivas 4 Eylül Stadı’nda oynanan TFF 2.Lig Play-Off final maçında 1461 Trabzon ile Iğdır FK karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın 47.dakikasında 1461 Trabzon FK’dan Taha Can’ın kendi kalesine attığı golle Iğdır FK kritik maçı 1-0 kazanarak 1.Lig’e yükselen son takım oldu.

İŞTE YENİ SEZONDA 1.LİG’DE MÜCADELE EDECEK TAKIMLAR;

Çorum FK, Kocaelispor, Adanaspor, Keçiörengücü, Şanlıurfaspor, Boluspor, Gençlerbirliği, Sakaryaspor, Bandırmaspor, Ümraniyespor, Erzurumspor, Yeni Malatyaspor, Manisa FK, Pendikspor, İstanbulspor, Karagümrük, Ankaragücü, Esenler Erokspor, Amedspor ve Iğdır FK.