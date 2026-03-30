Arca Çorum FK’nın Süper Lig yolundaki önemli rakiplerinden ve 7 Nisan’da 34.hafta maçında konuk edeceği Bodrum FK’da Fatih Terim’in takımın başına getirilme ihtimalinin arttığı belirtildi.

Haziran 2025’te Suudi Arabistan ekibi Al Shabab’dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takım çalıştırmayan teknik direktör Fatih Terim ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Uzun bir süredir ailesi ile birlikte Bodrum’da yaşayan Fatih Terim, sık sık 1. Lig ekibi Bodrum FK’nın maçlarında görülüyor.

Fatih Terim’in geçtiğimiz günlerde Bodrum FK yönetimi ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği ve göreve gelmesi durumunda geleceğe dair projelerin masaya yatırıldığı kaydedildi. Takımın şu anki performansından memnun olduğu belirtilen 72 yaşındaki teknik adamın, gelecek sezon Süper Lig’e çıkılması halinde görev almaya olumlu baktığı ifade edildi.