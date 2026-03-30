TFF’den yapılan açıklamada, U14 Bölgesel Gelişim Ligi’nde normal sezonu yenilgisiz lider tamamlayan Arca Çorum FK Play-Off 1.tur maçında Tokat Belediye Plevne ile eşleşti. Bu karşılaşma 3 Nisan Cuma günü Amasya Fındıklı Sahası’nda saat 13.00’de oynanacak.

U15 Bölgesel Gelişim Ligi’nde normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Arca Çorum FK U15 takımı ise Play-Off 1.tur maçında Samsunspor ile eşleşti. Bu karşılaşma da 5 Nisan Pazar günü Amasya Fındıklı Sahası’nda saat 13.00’de oynanacak.