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nu (TFF) Bölgesel Gelişim Ligi 4.Grup 3.hafta maçında Ahlatcı Çorum FK U19 takımı deplasmanda Tarsus İdman Yurdu'nun konuğu oldu. Tarsus 27 Aralık Stadyumu'nda oynanan karşılaşma denk bir mücadeleye sahne olurken iki takımda gol yollarında fazla üretken olamadı. Son 10 dakikada konuk Çorum FK U19 takımı önemli pozisyonlar bulmasına rağmen bir türlü aradığı golü bulamayınca karşılaşma başladığı gibi sona erdi.

Bu soncun ardından 3.hafta da sahadan beraberlikle ayrılan Kırmızı-Siyahlılar 3 puana yükselirken, ev sahibi Tarsus İdman Yurdu ise ilk puanını almayı başardı.

U17'LER

FARK ATTI

TFF Bölgesel Gelişim U17 Ligi'nde 4.Grup'ta mücadele eden Çorum FK U17 takımı ise 3.hafta maçında sahasında Kırşehirspor'u konuk etti. Cumartesi günü Çorum Devane Sahası'nda oynanan karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan Çorum FK U17 takımı sahadan 5-2 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından puanını 7'e yükselten Çorum FK'nın U17'leri liderlik koltuğuna otururken, konuk Kırşehirspor ise 1 puanda kaldı.