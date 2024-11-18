U14, U15 Bölgesel Gelişim Ligi 5.Grup 7.hafta maçında Ahlatcı Çorum FK deplasmanda Konyaspor’un konuğu oldu. Pazar günü Konya Büyükşehir 2 No’lu Yan Saha’da oynanan günün ilk maçında Ahlatcı Çorum FK U14 takımı rakibine 6-2 mağlup oldu. Aynı sahada oynanan günün ikinci maçında ise Ahlatcı Çorum FK U15 takımı ise rakibini 1-0 yendi.

Bu sonuçların ardından Ahlatcı Çorum FK U15 takımı puanını 15’e yükselterek beşinci sıradaki yerini korurken, haftaya üçüncü sırada giren U14’ler ise 6-2’lik yenilgi sonrası 12 puanda kalarak beşinci sıraya geriledi.