Pazar günü Ankara’da oynanan Gençlerbirliği maçı dönüşünde kaza geçiren Ferdi Bahçıvan’ın ayağı kırıldı. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Ferdi Bahçıvan başarılı bir ameliyat geçirdi. Çorum FK’lı taraftarı Başkan Oğuzhan Yalçın’ın talimatı sonrası takım kaptanı Ferhat Yazgan, Ozan Sol, Eren Aydın ve Kerem Kalafat hastanede ziyaret etti. Ziyaret sırasında kaptan futbolcular tarafından Ferdi Bahçıvan’a tüm futbolcuların imzaladığı forma hediye edildi.Futbolcuların ziyaretinden dolayı büyük bir mutluluk yaşayan Ferdi Bahçıvan, başkan Oğuzhan Yalçın başta olmak üzere ziyarete gelen futbolculara teşekkür etti.