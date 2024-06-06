Ferhat Yazgan 9 sarı, 1 kırmızı kartla Çorum FK’nın en çok kart gören oyuncusu olurken, Polonyalı orta saha oyuncusu Michal Jan Nalepa 8 sarı, 1 kırmızı kartla ikinci sırayı aldı. Yarım sezon oynayan Hakan Barış 7 sarı kartla dikkatleri üzerine çekerken, Erkan Kaş 6 sarı kart gördü.

Geraldo, Thomas Verheydt, Michael Ologo 5’er sarı kart, Atakan Akkaynak, Kerem Kalafat, Zargo Toure ve Ahmet İlhan 4’er sarı, Atakan Cangöz ve Ozan Sol 3’er sarı, Gökhan Karadeniz, Hasan Hüseyin Akınay, Ali Türkan, Eren Aydın 2’şer sarı, Sadık Arda Yılmaztürk, Suat Kaya ve Ahmet Sağat ise 1’er sarı kart gördüler.

4 FUTBOLCU KIZARDI

Çorum FK’da, normal sezonda Nalepa 23 Eylül’deki Sakaryaspor maçında direkt, Ferhat Yazgan 2 Şubat’taki Gençlerbirliği maçında çift sarıdan kırmızı kart gördü.

Play-off’larda ise, Ahmet İlhan 20 Mayıs’taki Bodrum FK maçında çift sarıdan, Eren Aydın ise Bodrum FK ile 24 Mayıs’ta oynanan rövanşta çift sarıdan kırmızı kart gördü.