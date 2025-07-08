Yeni sezon yapılanması doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten Arca Çorum FK’da forvet transferinde taraftarı heyecanlandıracak bir isime imza attırmaya hazırlanıyor. Daha önce Oğuz Gürbulak, Emeka Friday Eze, Joseph Attamah, Kenan Fakılı ve kaleci İbrahim Sehic ile anlaşan Çorum FK yönetimi geçtiğimiz sezon Konyaspor’da forma giyen ve bir dönem Türkiye’nin dev kulüplerinden Fenerbahçe’de de top koşturan Umut Nayir ile görüşme halinde.

Kırmızı-Siyahlı yönetim 32 yaşındaki golcü ile her konuda anlaşma sağladığı öğrenilirken, ufak pürüzlerin giderilmesi halinde resmi imzaların atılmasının an meselesi olduğu bilgisine ulaşıldı.

Tecrübeli golcü geçtiğimiz sezon Konyaspor forması ile 33 maça çıkarken, 6’da gol attı.