Türkiye'nin dev firmaları ile yapılan sponsorluk anlaşmalarının ardından Çorum FK'da transferde hareketli saatler yaşanmaya başladı.

"19 Temmuz 2019 saat 19.00'da başlıyoruz" videolu görselin ardından Kırmızı-Siyahlı kulüp transferleri de peş peşe duyurdu. Çorum FK, Karşıyaka'dan 18 yaşındaki forvet oyuncusu Batuhan Kuru, Alanya Kestelspor'dan 21 yaşındaki defans oyuncusu Berkay Arı, Menemen FK'dan 29 yaşındaki sol bek Erhan Kara , Tuzlaspor'dan 27 yaşındaki golcü futbolcu Ahmet Han Köse, Hatayspor'dan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehdi Boudjemaa ve Sakaryaspor'dan 30 yaşındaki forvet oyuncusu Kabongo Kasongo  ile anlaştıklarını resmen açıkladı.

Trasger 282

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Editör: RIFAT KARA