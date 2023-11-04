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Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 11.haftasında, evinde Keçiörengücü karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapatmasına rağmen ikinci yarıda yediği gollerle 3-2 yenilen Ahlatcı Çorum FK’da bir süredir eleştirilerin odak noktasında yer alan teknik direktör Tahsin Tam’la yollar ayrıldı.

Tahsin Tam, maçtan sonra yaptığı açıklamada “bu yenilgi bana yazar” ifadesini kullanırken, kulübün Onursal Başkanı Muhsin Dere ise Geçmiş olsun Çorum’um. "Tedbir alma ve ayağa kalkma zamanı” paylaşımını yapmıştı.

Tahsin Tam, geçen sezon Bayburt Özel İdare maçıyla başladığı Çorum FK’daki görev süresinde kırmızı-siyahlı takımı 1.Lig’e çıkartırken, bu sezon ise 11 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 5 yenilgi aldı.