Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’ndeki ilk sezonunda büyük başarılara imza atan ve Bodrum FK ile oynanan play-off yarı final maçlarındaki hakem hataları yüzünden Süper Lig’in kapısından dönen Çorum FK’da da birçok kulüp gibi sessiz günler yaşanıyor. Hareketlilik ise Kurban Bayramından sonra başlıyor.

Yeni sezona teknik direktör Serkan Özbalta ile girecek olan Çorum FK’da sezon başı hazırlıkları ile ilgili planlama tamamlanırken, ilk antrenman 27 Haziran’da yapılacak. Çorum’da yapılacak ilk etap hazırlık döneminin ardından Bolu ve Düzce’de olmak üzere 2 etaplı kamp programı gerçekleştirilecek.

Gidecek ve kalacak oyuncularla ilgili de Başkan Oğuzhan Yalçın ve teknik direktör Serkan Özbalta’nın sık sık görüştükleri belirtildi.

Çorum FK’da yaşanan sessizliğe karşılık Başkan Oğuzhan Yalçın bütçe oluşturma çalışmalarını sürdürüyor. Kurban Bayramından sonra gidecek ve kalacak oyuncuların belirlenmesinden sonra transfer çalışmalarına da hız verilecek.