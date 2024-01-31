Pazar günü Ankara’da Gençlerbirliği’nin konuğu olacak olan Çorum FK’da hazırlıklar sürüyor. Dün Tesisler Bülent Üstünel Sahası’nda Teknik Direktör Serkan Özbalta nezaretinde gerçekleşen antrenmana Massis Gülük ve hasta olan Ologo katılmazken, Thomas Verheydt, Atakan Cangöz ve Ozan Sol ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman da alanda pas çalışması ile devam ederken, son bölümde yarı sahada taktik çalışma yapıldı. Bu çalışma esnasında oyuncuların keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.

Kırmızı-Siyahlılar bugün yapacağı antrenman ile kritik Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.