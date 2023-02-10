Yaşanan deprem felaketi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu’nun liglere ara vermesi sonrası Çorum Futbol Kulübü’nde takıma verilen 5 günlük izin sona erdi. Teknik Direktör Tahsin Tam nezaretinde Tesisler 1 No’lu Saha’da saat 17.00’de gerçekleşen antrenmana özel izinli olan kaptan Murat Yıldırım, Ferhat Yazgan, Timur Temeltaş ve Atakan Akkaynak katılmazken, diğer futbolcuların tamamı hazır bulundu. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, dar alanda pas çalışması ile devam etti. Son bölümde yükleme çalışması yapan Kırmızı-Siyahlılar açma germe hareketleri ile antrenmanı tamamladı.

(Rıfat KARA)

