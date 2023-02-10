2.Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, ikinci yarının ilk 4 haftasındaki puan performansıyla zirveye ortak olurken, gol bakımından da en golcü takımlar sıralamasında üstlerde yer aldı.

Sezonun ilk yarısını 33 puanla 4.sırada tamamlayan Çorum FK, attığı 27 gole karşılık kalesinde 16 gol görürken, ikinci yarının ilk 2 haftasında gol atamamasına rağmen, son 2 haftada 7 gol bulmayı başardı. Kırmızı-siyahlı ekip, Şanlıurfaspor ve Somaspor’la 0-0 berabere kaldıktan sonra, Nazilli Belediye’yi 4-2, Burasspor’u ise 3-0’la geçerken, attığı 7 gole karşılık kalesinde sadece 2 gol gördü.

Takımların ikinci yarı gol performansları dikkate alındığında, Isparta 32 Spor, Nazilli Belediye ve Menemen FK 8’er golle ikinci yarının en golcü takımları oldular. Bu takımları 7’şer gollü Çorum FK ve Düzcespor takip ederken, Amed Sportif Faaliyetler, Erzincanspor ve Arnavutköy Belediye 6’şar golle üçüncülüğü paylaştı.

Şanlıurfaspor ikinci yarının gol atamayan tek takımı olurken, Esenler Erokspor da gol yemeyen tek takım olarak dikkat çekti.

+5 averaja sahip olan Çorum FK ve Esenler Erokspor, ikinci yarının en iyi averajına sahip takımları olurken, -15 averajla Tarsus İdmanyurdu en kötü averaja sahip takımı olarak dikkat çekti. Tarsus ekibi, yediği 16 golle ikinci yarının en çok gol yiyen takımı durumunda da.

TAKIMLARIN İKİNCİ YARIDA ATTIĞI VE YEDİĞİ GOLLER

TAKIMLAR ATTIĞI YEDİĞİ

Isparta 32 Spor 8 6

Nazilli Belediye 8 6

Menemen FK 8 4

Çorum FK 7 2

Düzcespor 7 3

Erzincanspor 6 1

Amed Sportif 6 2

Arnavutköy Bl. 6 3

Esenler Erok 5 0

Somaspor 5 3

Batman Petrol 4 6

İnegölspor 3 2

Afyonspor 3 3

Bursaspor 3 5

Bayburt Ö.İ. 2 5

Ankaraspor 2 9

Sivas Bld. 2 9

Tarsus İ.Yurdu 1 16

Şanlıurfaspor 0 1

(Hüseyin AŞKIN)

