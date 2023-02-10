Kimya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Faruk Gökmeşe, yaşadıkları acıyı dile getirerek, “Burak, çalışkanlığı ve efendiliği ile tanınan, öğrencilik yıllarında Çorum’a hizmetleri olan bir gencimizdi. Yüksek lisans öğrenimine başlayıp maddi imkânsızlıklardan dolayı memleketinde dönmek durumunda kalmıştı. Öğrenciyken Nükleer Enerji konusunda öğrenci kongresinde sunum yapan öğrencimiz, İskenderun’da termik santralde çalışmaktaydı.” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığında gönüllü olarak Kamp Liderliği yapan Burak Çitfçi için birlikte çalıştığı müdürü İsmail Şahan şunları söyledi:

“Mahmut Atalay Gençlik Merkezinin birçok faaliyetlerinde gönüllü olarak çalışmış çok kıymetli bir kardeşimizdi. Beni en çok duygulandıran olayı Gençlik Merkezimizin bir faaliyetinde (Trabzon Ziyaretinde) elleri ve ayakları tutmayan engelli bir kardeşimizi üç gün boyunca elleri ile yedirip içirip banyosuna varana kadar her ihtiyacını gidermeye çalıştı. Arkadaşları ile kucaklarında Uzungölü gezdirip, Sümela Manastırına çıkardı. Kocaman merhamet dolu bir yüreği vardı.” (Haber Merkezi)

