Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Çorum Şehir Stadyumu’nda, saat 20.00’de başlayacak maçta Kadir Sağlam’ın yardımcılıklarını Ankara bölgesinden Mustafa Sönmez ile Serkan Çimen yapacak. Trabzon bölgesinden Alpaslan Şen de maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

Sağlam, bugüne kadar Ahlatcı Çorum FK’nın 3 maçını yönetti. Çorum temsilcisi bu maçlarda, 2014-2015 sezonunda sahasında Kızılcabölükspor’la 1-1 berabere kalırken, 2016-2017 Sezonunun play-off yarı finalinde Altay’a 4-0, 2019-2020 Sezonunda ise Türkiye Kupası’nda Kasımpaşa’ya 1-0 yenildi.

Bodrum FK ise Sağlam’ın yönettiği maçlarda 2 galibiyet, 1 yenilgi aldı.