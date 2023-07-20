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2 Temmuz'da Çorum'da yeni sezon hazırlıklarını start veren Kırmızı-Siyahlılar 8 günlük antrenman programının ardından Çorum'daki ilk etabı tamamlamıştı.3 günlük izinin ardından 13 Temmuz'da Bolu'da ikinci etap hazırlıklarına başlayan Kırmızı-Siyahlılar, sıkı geçen antrenman programının ardından bugün itibariyle de ikinci etap hazırlıklarını tamamlayacak. Bugün sabah antrenman yapan Çorum FK, akşam ise Süper Lig ekibi Pendikspor ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

Maçın ardından Teknik Direktör Tahsin Tam tarafından oyunculara 2 gün izin verilirken, üçüncü etap hazırlıkları 23 Temmuz Pazar günü yine Bolu Koru Otel'de start alacak.

