Trendyol 1.Lig Play-Off birinci tur maçında Ahlatcı Çorum FK ile Kocaelispor Çorum’da kozlarını paylaştı. Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan ve yaklaşık 13 bin taraftarın izlediği karşılaşmanın ilk 30 dakikasında gol sesi çıkmadı. Dakikalar 33’ü gösterdiğinde kazanılan köşe vuruşu sonrası ev sahibi Çorum FK Thomas’ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmadı.

İkinci yarıya ikinci değişiklikle başlayan Kırmızı-Siyahlılar dakikalar 60’ı gösterdiğinde Atakan Akkaynak’ın golüyle skoru 2-0 yaptı. 90.dakikaya 2-0 önde giren Kırmızı-Siyahlılar 90+3.dakikada penaltıdan Candeias’ın golüne engel olamadı. Kalan kısa sürede başka gol olmayınca maç 2-1 Çorum FK’nın üstünlüğü ile sona erdi.

RAKİP BODRUMSPOR

Kocaelispor’u 2-0’la eleyen Çorum FK yarı final ilk maçında Bodrumspor ile karşılaşacak. Bu kritik karşılaşma 20 Mayıs Pazartesi günü oynanacak.

MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 6: Soldan gelişen Ahlatcı Çorum FK atağında son çizgiye inen Erkan’ın ortasında arka direkte kafaya çıkan Thomas’tan önce Emir araya girerek topu kornere gönderdi. Sağdan Nalepa’nın kullandığı köşe vuruşunda savunmadan sekip sol çapraza açılan topu Zargo Toure sert vurdu kaleci Gökhan gole izin vermedi.

DAKİKA 19: Soldan gelişen Çorum FK atağında yine Erkan’ın yerden ceza yayına çıkardığı topu kaptan Ferhat gelişine sert vuruşla kaleye gönderdi top savunmadan döndü.

DAKİKA 30: Soldan gelişen Kocaelispor atağında Yusuf Cihat’ın pasında son çizgiye Sheidaev’in yerden penaltı noktasına çıkardığı top savunmadan sekti penaltı noktasının sağ çaprazında Candeias kontrol edip vuruşunu yaptı. Top üstten auta gitti.

DAKİKA 33: Çorum FK golü buldu. Sağdan Nalepa’nın kullandığı köşe vuruşunda Landre’nin kafayla dokunamadığı topu altı pas çizgisinin üzerinden ayağının dışıyla ağlara gönderdi.

DAKİKA 60: Çorum FK 2.golü buldu. Geraldo’nun pasında sağ çaprazda topla buluşan Kerem rakibini geçerek topu penaltı noktasının gerisine çıkardı. Atakan gelişine düzgün bir vuruş yaparak kalecinin solundan filelerle buluşturdu.

DAKİKA 90+3: Soldan gelişen Kocaelispor atağında Sheidaev ortaladı Kerem’in eline çarpan topta hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Candeias skoru 2-1 yaptı.