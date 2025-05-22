Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2025-2026 Sezonu öncesinde ilk toplantısını gerçekleştirdi. Kurul, lisans adayı kulüplerin sunduğu dosyaları; Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı’nda ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Kulüp Lisans Talimatı’nda aranan hukuki, sportif, altyapı, personel-idari, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik kriteri ve mali kriterler yönünden inceledi ve 2025-2026 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirledi.

Yapılan incelemeler sonucunda, Çorum FK’nın da yer aldığı Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde Çorum FK ile birlikte Alagöz Holding Iğdır FK, Manisa Futbol Kulübü ve Ankara Keçiörengücü, 2.Lig’den de Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş., Ankara Demirspor, Altınordu ve Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 Futbol Kulübü ulusal lisans aldı. Süper Lig’den düşmesi kesinleşen Bodrum FK ise Süper Lig’de ulusal lisans alan tek kulüp oldu.

Trendyol Süper Lig’den Beşiktaş A.Ş., Çaykur Rizespor A.Ş., Fenerbahçe A.Ş., Galatasaray A.Ş., Göztepe A.Ş., İkas Eyüpspor, Kasımpaşa A.Ş., RAMS Başakşehir FK, Reeder Samsunspor ve Trabzonspor A.Ş.; Trendyol 1. Lig'den Uğur Okulları İstanbulspor; Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nden Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K., Beşiktaş JK United Payment Kadın Futbol Takımı, Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Galatasaray A.Ş. ve Trabzonspor A.Ş. Kadın Futbol Takımı ise UEFA Lisansı aldı.

55 TAKIMA EK SÜRE

Kulüp Lisans Kurulu’nun ilk toplantısında 16 kulüp UEFA, 9 kulüp ise Ulusal lisans almaya hak kazanırken, Süper Lig, Kadınlar, 1.Lig ve 2.Lig’de yer alan diğer 55 takıma ise eksiklerini tamamlamaları için 30 ile 60 gün arasında değişen ek süre verildi.

ULUSAL KULÜP LİSANSI ZORUNLU

Ulusal Kulüp Lisans Sistemi’ne uymayan kulüplere her sezon para cezası olmak üzere aşama aşama cezalar veriliyor. Cezalar puan silmeye kadar gidiyor. 2014-2015 sezonundan itibaren de Ulusal Kulüp Lisans Sistemi'ne başvurmayan kulüplere lige alınmama cezası uygulanıyor.