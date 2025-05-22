U18 Türkiye Futbol Şampiyonası finalleri bugün İzmir’de başlıyor. Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor’un yanı sıra İstanbul Kartalspor, Bursa Arabayatağıspor ve Yeni Mersin İdman Yurdu takımlarının mücadele edeceği finallerin teknik toplantısı dün yapıldı. İzmir ASKF Salonu’nda gerçekleşen kura çekimine Mimar Sinanspor A takım antrenörü Hüseyin Eğer, U18 takım antrenörü Sadık Tahir Bıyıkoğlu katıldı.

Çekilen kura sonunda Mimar Sinanspor’un rakibi Bursa temsilcisi Arabayatağıspor oldu. Yeşil-Siyahlılar bugün saat 18.00’de İzmir Atatürk Stadı yanında bulunan 2 No’lu sahada Bursa temsilcisi ile karşılaşacak. Kazanması halinde Yeni Mersin İdman Yurdu-Kartalspor maçının galibi ile finalde kozlarını paylaşacak.

Editör: RIFAT KARA