15 bin seyirci kapasiteli Çorum Şehir Stadyumunun tribünlerinde şimdilik 5 bin civarında taraftar var.

Çorum FK'da kaptan Murat ve Fatih Selimhan sarı kart cezalısı oldukları için kadroda yer almıyorlar.

Teknik direktör Tahsin Tam da cezalı olduğu için bu maçta takımın başında yardımcı antrenör Coşkun Eminoğlu yer alıyor.

Ve maç Tarsus idmanyurdu'nun vuruşuyla başladı..

Çorum FK ilk dakikadan itibaren rakip yarı alanda, baskı kurmaya çalışıyor.

GOOOOLLLL..

Çorum FK gölü buldu. Soldan çizgiye inen Eren'in ortasında Sinan kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

Çorum FK sağlı sollu ataklarla ikinci golü arıyor..

GOOOOLLLL..

Fark ikiye çıktı. 12. dakikada sağdan Suat ortaladı, altı pasta bu kez Eren kafayı vurdu: 2-0

Tribünler doluyor.

GOOOOLLLL..

Fark üçe çıktı. 16. Dakikada, sağdan Gökhan'ın kullandığı köşe uçuşundan gelen topu Emre kafayla ağlara gönderdi.

Seyirci sayısı 7 bin civarına ulaştı..

GOOOOLLLL..

Dört oldu. 23. dakikada, Köşe vuruşu kullanan Gökhan, topla ikinci buluşmasında, sağ çaprazdan harika vurdu: 4-0

28. Dakikada Tarsus oyuncu değiştirdi. Furkan Kara oyundan çıkarken, Zafer Sarı oyuna giren isim oldu.

Stat şampiyon sesleri ile inliyor. Taraftar çok coşkulu.

GOOOOLLLL..

Beş oldu. 37. Dakikada, Gökhan'ın pasında topla buluşan Suat, ceza sahasında, penaltı noktasının sağından, yerden plase bir vuruşla kaleci Serhat Efe'yi avladı: 5-0

İlk yarı Çorum FK'nın 5-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarı başladı.

Tarsus 'ta Kerem Özer'in yerine ikinci yarıya Mehmet Sinan Yeşilyol başladı.

GOOOOLLLL..

Fark altıya çıktı.53. Dakikada, Atakan Cangöz'ün ara pasında, yayın solundan içeri giren Eren yerden bir vuruş yaptı: 6-0

GOOOOLLLL..

Fark yediye çıktı. Dakika 54 soldan Eren'in yerden altı pasa çıkarttığı topu Sinan kaleye gönderdi: 7-0

GOOOOLLLL..

Dakika 59, 8-0 oldu. Gökhan'ın pasında Sinan sağ çaprazdan vurdu:8-0

Dakika 61: Çorum FK'da Serkan çıktı, Mustafa Emre girdi, Erkan çıktı, Mertcan girdi

GOOOOLLLL..

64. Dakikada Atakan Cangöz serbest vuruştan durumu 9-0 yaptı.

Dakika 68: ÇORUM FK'da Suat çıktı, Hurşit girdi.

Dakika 74: Çorum FK'da Eren çıktı, Timur girdi, Gökhan çıktı, Selim girdi.

DAKİKA 79: Soldan gelişen Çorum FK atağında, Hurşit'in yerden altı pasa gönderdiği topu Sinan boş kaleye atamadı, üstten aut.

Dakika 86: Çorum FK atağında, Atakan Cangöz ceza yayından coksert vurdu, kaleci Serhat üzerine gelen topu iki hamlede kontrol edebildi.

Karşılaşma Çorum FK'nın 9-0'lık üstünlüğü ile bitti. Çorum taraftarı Tarsus takımını alkışladı.

Tarihinin en farklı galibiyetini alan Çorum FK puanını 60'a yükseltip liderliğini sürdürürken, düşme hattındaki Tarsus İdmanyurdu 21 puanda kaldı.

MAÇ BİTTİ..