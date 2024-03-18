Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde üçüncülük mücadelesi veren Ahlatcı Çorum FK, lige verilen milli arayı sıkı bir antrenman programı ve hazırlık maçıyla değerlendirmek istiyor. Bu doğrultuda, Süper Lig ekibi Samsunspor’la hazırlık maçı konusunda prensip anlaşmasına varıldı.

Ahlatcı Çorum FK Sportif Direktörü Muhammed Fettahoğlu’ndan aldığımız bilgilere göre, Ahlatcı Çorum FK ile Samsunspor arasındaki özel karşılaşma, 26 Mart Salı günü, Samsun’da oynanacak. Karşılaşma saat 14.00’te başlayacak.

Ahlatcı Çorum FK, milli aranın ardından, 28.hafta maçında, 2 Nisan Salı günü, Ankara Keçiörengücü ile deplasmanda karşılaşacak.