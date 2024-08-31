Ahlatcı Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 4.hafta maçında konuk edeceği Sakaryaspor’la bugüne kadar resmi maçlarda 6 kez karşılaştı. Çorum temsilcisi bu maçların yarısını kazanırken, 10 puan toplayıp rakibine üstünlük sağladı.

Profesyonel futbol liglerindeki 13.sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK ile Sakaryaspor ilk kez 2013-2014 Sezonunda rakip oldu. Çorum’da oynanan maçı 1-0 kazanan Ahlatcı Çorum FK, Sakarya’da da 2-1’lik skorla 3 puanın sahibi oldu.

2021-2022 Sezonunda, Çorum’da oynanan maç 0-0 biterken, Sakaryaspor sahasında oynadığı maçı 4-1 kazandı.

Geçen sezon ise, Çorum’da 1-0 kazanan Ahlatcı Çorum FK, Sakarya’daki maçı 3-1 kaybetti.