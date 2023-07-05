Yeni sezon hazırlıkları kapsamında birinci etap hazırlıklarını Çorum'da sürdüren Çorum FK'da teknik heyet ve futbolcuların sağlık kontrolleri yapıldı. Yeni sezon lisans işlemleri için gerekli olan sağlık raporları bugün Özel Elitpark Hastanesi'nden alındı. Bu doğrultuda, teknik heyet ve futbolcular, Kulüp Müdürü Özgür Yıldırım nezaretinde sabah Elitpark Hastanesi'nde toplandılar. Teknik Direktör Tahsin Tam ve yardımcıları ile tüm futbolcular polikliniklerde muayenelerden ve çeşitli testlerden geçtiler.

Testler için ilk olarak kan veren teknik heyet ve futbolcular, EKG testinden sonra akciğer röntgeni çektirdiler. Son olarak Efor testine de tabi tutulan teknik heyet ve futbolcuların sağlık durumuyla ilgili olarak olumsuz bir duruma rastlanılmadığı öğrenildi.

