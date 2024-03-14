Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 27.haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Ahlatcı Çorum FK’nın 16 Mart Cumartesi günü Manisa FK ile oynayacağı kritik maçta Mersin bölgesi A klasman hakemi Oğuzhan Aksu düdük çalacak. Çorum Şehir Stadyumu’nda, saat 16.00’da başlayacak maçta Alper Aksu’nun yardımcılıklarını ise Trabzon bölgesinden Kadir Beyaz ve Sivas bölgesinden Haydar Avcı yapacak. Muğla bölgesinden Tayfun Sarı da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

Oğuzhan Aksu, Ahlatcı Çorum FK’nın bugüne kadar 2 maçında görev yaptı. Kırmızı-siyahlı takım, Aksu’nun düdük çaldığı maçlarda, 2018-2019 Sezonunun 3.haftasında konuk ettiği Fatsa Belediye ile evinde oynadığı 3.Lig 3.Grup karşılaşmasını 1-0 kazanırken, 2019-2020 Sezonunun 22.haftasında Pendikspor’la İstanbul’da oynadığı 2.Lig Beyaz Grup maçını 3-2 kaybetti.

MANİSA DA 5 MAÇTA 1 KEZ KAZANABİLDİ

Oğuzhan Aksu, Manisa FK’nın ise 5 maçını yönetti. Ege temsilcisi bu maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi alırken, attığı 7 gole karşılık 9 gol yedi. Siyah-beyazlı ekip, tek galibiyetinde 2020-2021 Sezonunda, sahasında Zonguldak Kömürspor’u 4-0 mağlup etti.