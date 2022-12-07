Isparta 32 Spor, teknik direktörlük görevine Hakan Yılmaz’ın getirilmesinden sonra çıktığı 5 maçta 10 puan toplarken, geçtiğimiz hafta, deplasmanda Batman Petrolspor’u 2-1 yenerek son haftalardaki yükselişini sürdürdü. Isparta temsilcisinin son haftalardaki yükselişinde önemli pay sahibi olan teknik direktör Hakan Yılmaz, Çorum FK maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Çorumspor hedef takımı. Erokspor ve Şanlıurfaspor gibi büyük bütçeyle kurulmuş, şampiyonluğun güçlü adaylarından biri. Böyle bir takıma karşı galibiyet almamız çok değerli.

Bursaspor maçı bizim için nasıl eşik maçı ise, Çorumspor maçı da yukarıya doğru köprü bağlantısını yapacak bir eşik maçıdır. Bu maçta 3 puanı bizim almamız lazım ve bu son derece önemli eşiği kayıpsız atlamamız gerekiyor. Çorumspor ve Sivas Belediye maçlarından alacağımız 6 puan bizi daha da yukarılara taşıyacaktır” şeklinde konuştu.

(Hüseyin AŞKIN)

