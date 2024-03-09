Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde play-off hesapları yapan Ahlatcı Çorum FK, 26.hafta maçında bugün lider Eyüpspor’la deplasmanda karşılaşacak.

Son 2 maçını evinde oynayan Ahlatcı Çorum FK, Bodrum FK’yı 2-1 yenerken, Bandırmaspor karşısında sezonun en iyi oyununu oynamasına rağmen sahadan 0-0 eşitlikle ayrıldı. Bandırma maçında kaybettiği puanları lider Eyüpspor karşısında telafi etmek isteyen Ahlatcı Çorum FK’da sakatlığı süren Atakan Cangöz forma giyemeyecek. Elinde kırık olan Thomas ise teknik heyetin görev vermesi halinde oynayabilecek.

Adım adım Süper Lig’e giden Eyüpspor cephesinde de hesaplar galibiyet üzerine yapılmış durumda. Çorum FK’yı da yenerek hedefe bir adım daha yaklaşmak isteyen eflatun-sarılı takımda kırmızı kart cezalısı olan Caner Erkin’in yanı sıra sarı kart cezalısı Robin Yalçın ve geçtiğimiz hafta Bodrum FK maçında tribünden atılan yabancı maddenin isabet etmesi üzerine gözünden ameliyat olan Uğur Demirok forma giyemeyecek. Hafta başında rahatsızlanan kaleci Berke Özer ve sakatlığı bulunan Ahmet Kutucu’nun durumları ise henüz netlik kazanmadı.

61 puanlı lider Eyüpspor’la 39 puanlı 7.sıradaki Ahlatcı Çorum FK arasında, Eyüp ilçe Stadı’nda oynanacak maçı Balıkesir bölgesi A klasman hakemi Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Saat 19.00’da başlayacak maçta Kayatepe’nin yardımcılıklarını ise Kastamonu bölgesinden Oğuz Terzi ve Nurettin Dinçer Demir yapacak. Antalya bölgesinden Batuhan Kolak da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.