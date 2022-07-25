Teknik Direktör Mert Nobre nezaretinde Tesisler 1 No'lu Saha'da gerçekleşen sabah antrenmanına tüm futbolcular katıldı. Gruplar halinde düz koşular ile başlayan antrenman dayanıklılık ve kuvvet çalışması ile devam etti. Son bölümde pasa dayalı özel bir çalışma yapan Kırmızı-Siyahlılar açma germe hareketleri ile sabah antrenmanını tamamladı.

Akşam saat 18.00'de gerçekleşen akşam antrenmanı ise ısınma hareketleri ile başladı. Dar alanda pas çalışması ile devam eden antrenman taktik çalışmanın ardından sona erdi.

(Rıfat KARA)

