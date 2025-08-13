Arca Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin ilk haftasında, sahasında Amed Sportif Faaliyetler’le oynadığı maçla ilgili olarak üç disiplin ihlalinden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Çorum temsilcisi, 2-0 kazanarak şampiyonluk maratonuna süper bir başlangıç yaptığı maçta taraftarlarının neden olduğu “çirkin ve kötü tezahürat”, “Saha olayları” ve “talimatlara aykırı hareket” nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

Arca Çorum FK’nın rakibi Amed Sportif Faaliyetler de taraftarlarının neden olduğu “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle ceza kuruluna sevk edildi.

Öte yandan, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin ilk hafta maçlarında yaşanan disiplin ihlallerinde, Ümraniyespor “talimatlara aykırı hareket”, Bandırmaspor “saha olayları” ile “çirkin ve kötü tezahürat”, Vanspor “çirkin ve kötü tezahürat”, Serikspor “sahtecilik ve yanıltma” ile “sportmenliğe aykırı hareket”, Bodrum FK “talimatlara aykırı hareket”, Adana Demirspor da “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle PFDK’da sevk edilen diğer kulüpler oldular.

Ümraniyesporlu futbolcu Cebio Soukou ve İstanbulsporlu Alieu Cham “kural dışı hareket”, Sakaryasporlu futbolcu Caner Erkin de “hakareti” nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildiler.