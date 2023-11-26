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Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 13.hafta maçında İzmir temsilcisi Altay’ı konuk eden Ahlatcı Çorum FK, ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazanarak 6 haftalık galibiyet özlemine son verdi.

Çorum Şehir Stadyumu’nda, zaman zaman yağmur altında oynanan maçta teknik direktör Serkan Özbalta Çorum’da ilk kez taraftarın önüne çıktı. Özbalta, önceki hafta Kocaelispor’a son dakika golüyle 1-0 yenildikleri maçtaki on biri bozmadı.

İki takım da maça kontrollü başladı. Ahlatcı Çorum FK, sabırla ve yerden ayağa paslarla boşluklar bulmaya çalıştı. İlk 15 dakikada Ozan ve Geraldo ile yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Altay ise ani ataklarla gol bulmaya çalıştı.

İlk yarısı golsüz biten maçın ikinci yarısına iki takım da ilk yarıdaki kadrolarıyla çıktı. Büyük bölümü şiddetli yağmur altında oynanan ikinci yarıda, gole kadar ilk yarıdaki görüntü devam etti. 63.dakikada, hızlı atak sonucu Ozan’la golü bulup kilidi açan Ahlatcı Çorum FK, 76.dakikada suskun golcüsü Thomas’la farkı ikiye çıkarttı. Bu gol rakip takımın gardını tamamen düşürürken, 80.dakikada Gökhan Karadeniz’in şık golü aynı zamanda maçın skorunu belirledi.

İkinci yarıda bulduğu goller ve oyuna sonradan giren oyuncularının katkısıyla net skorlu bir galibiyet alan Ahlatcı Çorum FK puanını 17’ye yükseltirken, Altay 5 puanda kaldı.

Maçta 3 bin civarında Çorum FK taraftarı takımına tribün desteği verdi.

STAT: Çorum Şehir

HAKEMLER: Feridun Daldaş ***, Hasan Erdoğan ***, Salih Burak Demirel ***

4.HAKEM: Tayfun Sarı

AHLATCI ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ: Hasan Hüseyin **, Kerem Kalafat ***, Erkan ***, Ologo ***, Zargo ***, Ferhat ***, Geraldo *** (Dk. 85 Suat), Atakan Akkaynak ** (Dk. 64 Gökhan ***), Ahmet Sağat ** (Dk. 64 Thomas ***), Nalepa ** (Dk. 76 Atakan Cangöz **), Ozan *** (Dk. 64 Eren *)

YEDEKLER: Ali, Murat, Berkay Can, Adem, Sinan

TEKNİK DİREKTÖR: Serkan Özbalta

ALTAY: Eren Karataş *, Sefa *, Ceyhun *, Eren Erdoğan *, Tolga * (Dk. 86 Caner *), Salih *, Ali * (Dk. 70 Enes *), İbrahim *, Deniz *, Onur *, Özgür *

YEDEKLER: Ozan Evrim, Yusuf, Murat, Tugay, Mehmet, Efe, Kuban

TEKNİK DİREKTÖR: Serkan Afacan

GOLLER: Dk. 63 Ozan, Dk. 76 Thomas, Dk. 80 Gökhan

SARI KARTLAR: Geraldo (A.Çorum FK), Salih, Onur (Altay)