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Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 11.haftasında, Cumartesi günü Ankara Keçiörengücü’nü konuk edecek olan Ahlatcı Çorum FK, bu sezon sahasında beşinci kez taraftarının önüne çıkacak. Kırmızı-siyahlı takım bundan önce oynadığı 4 iç saha maçının sadece birini kazanırken, ligin evinde en az puan toplayan ikinci takımı durumunda.

DEPLASMANDA TAM 11 PUAN

Ligin geride kalan 10 haftalık periyodunda, 4 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi alan Ahlatcı Çorum FK, 14 puan toplarken, bu puanların 11’ini deplasmanda aldı.

Kırmızı-siyahlı takım, deplasmanda çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alırken, attığı 11 gole karşılık 5 gol yedi. Çorum temsilcisi, deplasmanda sırasıyla Tuzlaspor’u 3-0, Göztepe’yi 2-1, Ümraniyespor’u 3-0 yenerken, Bandırmaspor’la 0-0, geçen hafta da Manisa FK ile 2-2 berabere kaldı. Kırmızı-siyahlı ekip, tek deplasman yenilgisini 2-1’lik skorla Bodrum FK’ya karşı aldı.

İÇERİDE 3 PUAN

Sahasında 4 maça çıkan Ahlatcı Çorum FK, sadece 6.haftada Sakaryaspor’u 1-0 yenerken, sırasıyla Giresunspor’a 2-0, Gençlerbirliği’ne 1-0, Eyüpspor’a da 3-2 yenildi. Kırmızı-siyahlılar, 18 takımlı grupta, 2 puanla son sırada yer alan Giresunspor’un ardından evinde en az puan toplayan ikinci takım durumunda.