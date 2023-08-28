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Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde mücadele eden Ahlatcı Çorum FK bir yandan ligde yoluna doludizgin devam ederken, diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-Siyahlı kulübün, Galatasaray’dan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İlhami Siraçhan Nas’ı kiralamak için girişimde bulunduğu öğrenildi.

Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, girişimde bulunduklarını doğrularken, “Biz Galatasaray’a teklifimizi sunduk, cevap bekliyoruz” dedi.

Ankaraspor’un altyapısında yetişen ve geçen sezon 37 resmi maçta 2.815 dakika süre alan İlhami Siraçhan, 5 gol atarken, geçtiğimiz günlerde Galatasaray’a 10 milyon lira bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.