Ahlatcı Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 19.hafta maçında konuk olduğu düşme hattındaki Giresunspor’u yenerek yükselişini sürdürdü ve play-off potasındaki yerini de korudu.

Giresun Çotanak Spor Kompleksi’nde oynanan ve Eskişehir bölgesi A klasman hakemi Süleyman Bahadır’ın yönettiği maçta Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Tuzlaspor’u 2-1 yendikleri maçın ilk on birinde revizyona gitti. Sarı kart cezalısı olan Erkan’ın yerine Süleyman’a, Toure’nin yerine ise Adem’e forma veren Serkan Özbalta, Atakan Akkaynak ve Ahmet İlhan’ı da kulübeye çekerek Gökhan ve Geraldo’ya şans tanıdı.



İlk yarıda, oyunu kontrol eden ve tempoyu ayarlayan Ahlatcı Çorum FK, 17.dakikada, Geraldo’nun pasında Ahmet Sağat’ın şık golüyle 1-0 öne geçti.

İki takımın da basit top kayıpları yaptığı ilk yarıda ev sahibi ekip 45+1’de Alperen’in uzaktan şutu ile beraberlik golüne yaklaştı ancak kaleci Hasan Hüseyin gole izin vermedi ve ilk yarı Çorum temsilcisinin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıya iki takım da ilk yarıdaki ilk on birleri ile başladı.

Ahlatcı Çorum FK ilk yarıda olduğu gibi yine oyunu kontrol eden taraftı. Ev sahibi Giresunspor ise daha çok ani ataklarla gol bulmaya çalıştı.

77.dakikada gelişen atakta Ahmet İlhan’ın ortasında Geraldo topu kafayla ağlara gönderince farkı ikiye çıkartan Ahlatcı Çorum FK iyice rahatladı.

90+1.dakikada fark üçe çıktı. Yine sağdan Ahmet İlhan ortaladı, bu kez Atakan Akkaynak kafayla topu ağlara gönderdi.

Kalan sürede başka gol olmayınca Ahlatcı Çorum FK 3 puanı 3 golle aldı.

Bu sonucun ardından yenilmezlik serisi 7 maça, galibiyet serisi ise 3 maça çıkan Ahlatcı Çorum FK puanını 33 yaptı ve play-off potasındaki yerini sağlamlaştırdı. Üst üste sekizinci yenilgisini alan Giresunspor ise 9 puanla son sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

DAKİKA 6: Ahlatcı Çorum FK atağında, Gökhan ceza yayının gerisinden sert vurdu, kaleci Erkan gole izin vermezken, dönen topu alan Ozan, Erkan’ı geçmek isterken yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Ancak, yardımcı hakem Nurettin Dinçer Demir, Gökhan’ın şutunda top ayaktan çıktığında Ozan’ın ofsayt olduğu gerekçesiyle bayrağını kaldırdı. VAR incelemesinde de ofsayt tespit edilince, oyun endirekt serbest vuruşla devam etti.

DAKİKA 17: GOL! Ahlatcı Çorum FK golü buldu. Savunmadan Süleyman’ın uzun pasında, Kadir’den seken topu kapan Geraldo, ceza yayının solundan içeri girdi ve pasını sağındaki Ahmet Sağat’a verdi. Ahmet sağ ayağı ile kontrol ettiği topu penaltı noktasının sağından, sol ayak içi vuruşla ağlara gönderdi: 1-0.

DAKİKA 45+1: Giresunspor atağında, Kasım Alperen ceza yayının 4-5 metre gerisinden çok sert vurdu, kaleci Hasan Hüseyin soluna gelen topu çıkartmayı başardı ve gole izin vermedi.

DAKİKA 54: Ahlatcı Çorum FK atağında, Geraldo orta alanda kaptı topla kaleye yöneldi, soldan bindiren Gökhan’ı gördü, Gökhan sol çaprazdan ceza sahasına girdi, çaprazdan karşı karşıya pozisyonda yerden uzak köşeye vurdu, az farkla yandan aut.

DAKİKA 76: Geraldo’nun pasında Nalepa ceza yayının 3-4 metre gerisinden, yerden vurdu, az farkla aut.

DAKİKA 77: GOL! Fark ikiye çıktı. Ferhat’ın pasında Ahmet İlhan sağdan ortaladı, altı pas yakın yerden Geraldo kafayı vurdu, top kaleci Erkan’ın solundan ağlara gitti: 2-0.

DAKİKA 90+1: GOL! Ahlatcı Çorum FK farkı üçe çıkarttı. Sağdan gelişen atakta, Ahmet İlhan ceza sahasına girdi, son çizgiye yakın yerden ortaladı, penaltı noktası civarında Atakan Akkaynak kafayı vurdu: 3-0.