Trendyol 1.Lig 22.hafta maçında Ahlatcı Çorum FK sahasında İstanbul temsilcisi Ümraniyespor’u ağırladı. Çorum Şehir Stadı’nda oynanan karşılaşmanın 14.dakikasında Çorum FK’da Ahmet Sağat’ın kafa vuruşunda top direkte patladı. Dakikalar 34’ü gösterdiğinde konuk Ümraniyespor Cavare’nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmadı.

İkinci yarıda daha istekli bir görüntü ortaya koyan ev sahibi Çorum FK savunmada risk alarak hücumda etkili olmaya çalıştı. Geraldo ve Ahmet Sağat ile rakip ceza sahası içerisinde etkili olmak isteyen Kırmızı-Siyahlılar 72.dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Ozan sol meşin yuvarlağı kaleciye nişanladı. Kalan sürede başka gol olmayınca karşılaşma 1-0 konuk Ümraniyespor’un üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın orta hakemi Feridun Daldaş verdiği kararlarla Çorum FK’lı taraftarlara saç baş yoldurdu.