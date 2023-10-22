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Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan maça kötü başlayan Çorum temsilcisi, ilk 20 dakikada kalesinde 3 gol gördü. 8.dakikada Ahmet Kutucu gol perdesini açarken, 17.dakikada Caner’in orta şut karışımı vuruşunda top ağlarla buluşunca fark ikiye çıktı. 20.dakikada, Ampem durumu 3-0’a getirirken, devrenin son dakikalarında ataklarını sıklaştıran Ahlatcı Çorum FK, 42.dakikada Ferhat’ın şık golüyle farkı ikiye indirdi. Konuk takımın 45+4’te Bruno ile bulduğu gol VAR incelemiş sonucu iptale dilince, Eyüpspor devreyi 3-1 önde kapattı.

İkinci yarıya iki takım da ilk yarıdaki on birleri ile çıktı.

İkinci yarı da ev sahibi Çorum FK rakibi karşısında fazla etkili olamadı. Zaman zaman bulduğu cılız pozisyonlarda gol üretemeyince son dakikalara 3-1 geride girdi. Mücadelenin uzatma dakikalarında gelişen Çorum FK atağında Zargo Torure'nin golüyle skor 3-2'e geldi. Kalan kısa sürede başka gol olmayınca karşılaşma 3-2 İstanbul temsilcisi Eyüpspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından Çorum FK 13 puanda kalırken, konuk Eyüpspor 24 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

DAKİKA 8: GOL: Eyüpspor golü buldu. Ribeiro’nun pasında topla buluşan Ahmet Kutucu, ceza yayının sağından vurdu, yerden giden top ağlarla buluştu: 0-1.

DAKİKA 17: Fark ikiye çıktı. Eyüpspor atağında, Ampem’in şık topuk pasında topla buluşan Cener, ceza sahasının solundan sert bir orta yaptı, kaleye yönelen top kaleci Ali’nin de ellerinden sekerek arka direkten ağlarla buluştu: 0-2

DAKİKA 20: GOL! Eyüpspor’un üçüncü golü geldi. Savunmanın arkasına atılan uzun topta, Bruno’nun pasında Murat sağdan son çizgiden ortaladı, arka direkte Ampem ayak koydu: 0-3.

DAKİKA 22: Ahlatcı Çorum FK atağında, soldan Erkan ortaladı, ceza sahasında Thomas kafayı vurdu, kaleci Berke müthiş uzanıp gole izin vermedi, korner.

DAKİKA 23: Ahlatcı Çorum FK gole çok yaklaştı. Sağdan Kerem’in ortasında, arka direkte Ahmet İlhan gelişine vurdu, top çataldan döndü.

DAKİKA 42: GOL! Çorum FK farkı ikiye indirdi. Kaleci Berke’nin uzun göndermek istediği top kısa düştü, orta alanda Murat ayağının içiyle topu Ferhat’a bıraktı, kalecinin ileri çıktığını gören Ferhat yayın gerisinden aşırtma bir vuruşla bir vuruşla Berke’yi avladı: 1-3.

DAKİKA 45+4: GOL İPTAL: Eyüpspor atağında, sağdan Mehmet Murat ortaladı, ön direkte Bruno kafaya topu ağlara gönderdi. Ancak VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen orta hakem Alper Akarsu, atak başlangıcında Dos Santos’un Thomas’a faul yaptığını tespit etti ve golü iptal etti.

DAKİKA 65: Ahlatcı Çorum FK gole yaklaştı. Köşe vuruşundan ceza sahasına gönderilen topa kimse dokunamadı, arka direkte topla buluşan Ferhat, çaprazdan vurdu, kaleci Berke ayağıyla gole izin vermedi.

DAKİKA 90: Ahlatcı Çorum FK atağında, Gökhan Karadeniz ceza yayı içerisinden vurdu, top çatalı adeta sıyırıp auta gitti.

DAKİKA 90+2: Ampem ceza yayının gerisinden sert vurdu, top az farkla üstten auta gitti.

90+4: GOL! Ahlatcı Çorum FK atağında, Ahmet Sağat yayın içerisinden vurdu, savunmaya çarpan top kornere çıktı. Atış paslaşılarak kullanılırken, sağdan Kerem ortaladı, ceza sahası içerisinde Ologo topu kafayla ağlara gönderdi: 2-3.