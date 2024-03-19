Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’ndeki ilk sezonunda Play-Off’a kalma mücadelesi veren Ahlatcı Çorum FK, sahasında kazandığı 4-3’lük Manisa FK maçıyla birlikte ikinci yarının 10 haftalık periyodunu geride bıraktı. Kırmızı-siyahlı ekip, ilk yarının ilk 10 haftalık periyoduna göre 4 puan daha fazla topladı.

İLK YARIDA 14 PUAN

Kırmızı-siyahlı takım ilk kez mücadele ettiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin ilk haftasında, 4 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi alırken, 14 puan topladı. Bu maçlarda 14 gol atan Ahlatcı Çorum FK, 11 gol yedi.

Çorum ekibi, sırasıyla deplasmanda Tuzlaspor’u 3-0, Göztepe’yi 2-1, Ümraniyespor’u da 3-0 yenerken, evinde Sakaryaspor’u 1-0 mağlup etti. İki beraberliğini de deplasmanda alan Ahlatcı Çorum FK, Bandırmaspor’la 0-0, Manisa FK ile de 2-2 kaldı. Kırmızı-siyahlı ekip puan alamadığı maçlarda, sahasında Giresunspor’a 2-0, Gençlerbirliği’ne 1-0, deplasmanda Bodrum FK’ya 2-1, evinde Eyüpspor’a 3-2 yenildi.

İKİNCİ YARIDA 18 PUAN

Ahlatcı Çorum FK, sezonun ikinci yarısının ilk 10 haftasında, aynı takımlarla oynadığı maçlar sonunda bu kez 18 puana ulaştı. 5 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi alan kırmızı-siyahlı yine 14 gol atarken bu kez kalesinde 10 gol gördü.

Kırmızı-siyahlılar, galibiyetlerinde sırasıyla evinde Tuzlaspor’u 2-1, deplasmanda Giresunspor’u 3-0, sahasında Bodrum FK’yı 2-1, deplasmanda lider Eyüpspor’u 1-0, evinde Manisa FK’yı 4-3 yenerken, deplasmanda Gençlerbirliği ile 0-0, sahasında Göztepe ile 1-1, yine evinde Bandırmaspor’la da 0-0 berabere kaldı.

Çorum ekibi, yenilgilerini ise, sahasında 1-0’lık skorla Ümraniyespor, deplasmanda ise 3-1’lik skorla Sakaryaspor’a karşı aldı.