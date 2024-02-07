Ahlatcı Çorum FK, 4 Şubat’ta Gençlerbirliği ile deplasmanda oynadığı Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi 21.hafta maçıyla ilgili olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, hem Ahlatcı Çorum FK’yı hem de ev sahibi Gençlerbirliği’ni, taraftarlarının neden olduğu “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle, Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk etti.

1.Lig takımlarından Sakaryaspor, Bandırmaspor maçındaki “saha olayları”, Bandırmaspor ise aynı maçtaki “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle, Boluspor, Ankara Keçiörengücü maçındaki “çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

Göztepe ise, Altay’la oynadığı derbide, “saha olayları”, “çirkin ve kötü tezahürat” ile merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedenlerinden dolayı PFDK’ya sevk edildi.