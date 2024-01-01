Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin ilk yarısını 25 Aralık’ta, evinde oynadığı ve 2-0 kazandığı Boluspor galibiyetiyle, play-off potasında kapatan Ahlatcı Çorum FK’da futbolculara verilen 1 günlük izin sona erdi.

Sportif Direktör Muhammed Fettahoğlu’nun verdiği bilgilere göre, Ahlatcı Çorum FK, sezonun ikinci yarı hazırlıklarına yarın Antalya’da başlayacak. Kırmızı-siyahlı ekip, Lara’daki Titanic Otel’de, saat 17.00’de toplandıktan sonra 18.00’de kamptaki ilk antrenmanını gerçekleştirecek.

Fettahoğlu, kampa tüm futbolcuların katılacağını belirtirken, 10 Ocak’a kadar sıkı bir kamp programı uygulanacağını söyledi.

Ahlatcı Çorum FK’nın Antalya kampı 10 Ocak Çarşamba günü sona erecek. Kırmızı-siyahlı takım, Antalya dönüşü ara vermeden 14 Ocak’ta, evinde Tuzlaspor’la oynayacağı ikinci yarının ilk hafta maçının hazırlıklarına başlayacak.