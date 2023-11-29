Ahlatcı Çorum FK, Adanaspor’la Cuma günü deplasmanda oynayacağı Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi 14.hafta maçının Çorum’daki hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.
Tesislerdeki Bülent Üstüner Sahası’nda, saat 13.00’te başlayan antrenmana sakatlığı süren Sadık Ardı Yılmaztürk dışında tüm futbolcular katıldı. Isınma ile başlayan antrenman 5’e 2 top kapmanın ardından taktik çalışma şeklinde geçti. Kırmızı-siyahlı takım Adanaspor maçının taktiğini çalıştı. Antrenmanla birlikte maçın Çorum’daki hazırlıkları tamamlandı.
Bugün Ankara’dan 11.30 uçağı ile Adana’ya gidecek olan kırmızı-siyahlı takım, 18.30’da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp karşılaşma saatini beklemeye başlayacak.