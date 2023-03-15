STAT: Çorum Şehir

HAKEMLER: Raşit Yorgancılar **, Serdar Soydan ***, Sabri Öğe ***

4.HAKEM: Ramazan Doğanay

ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ: Ali **, Serkan **, Erkan **, Salih Zafer *, Fatih Selimhan *, Murat * (Dk.64 Atakan Cangöz **), Selim * (Dk. 50 Timur **), Ferhat ** (Dk. 80 Muhammed Mustafa *), Eren **, Gökhan * (Dk. 46 Sinan **), Hurşit ** (Dk. 64 Sabrican *)

YEDEKLER: Bayram, Emre, Mustafa Eren, Mertcan, Mustafa Emre

TEKNİK DİREKTÖR: Tahsin Tam

HES İLAÇ AFYONSPOR: Anıl ** Alper ***, Muhammet Mahmut **, Mete Yıldız **, Eren Tokat **, Kaan ** (Dk. 82 Muhammed Mustafa *), Hüseyin Atakan *** (Dk. 87 Mustafa Erkasap), Şiyar ***, İlke * (Dk. 64 Uygar *), Olcay Şahan ***, Eray *** (Dk. 82 Melih *)

YEDEKLER: Furkan, Batuhan, Ege, Süleyman Enes, Bora

TEKNİK DİREKTÖR: Koray Palaz

GOLLER: Dk. 50 Ferhat, Dk. 89 Sinan (Çorum FK), Dk. 69 Olcay Şahan, Dk. 73 Alper (Afyonspor)

KIRMIZI KART: Dk. 60 Mete Yıldız (Afyonspor)

SARI KARTLAR: Murat, Atakan Cangöz Çorum FK), Alper, Şiyar (Afyonspor)

2.Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, 24.haftanın erteleme maçında konuk ettiği Afyonspor’la 2-2 berabere kalırken, hiç hesapta olmayan bir kayıp yaşadı. Çorum FK, beraberliğe rağmen liderlik koltuğuna oturdu.

Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan maçta iki takım da ilk yarıda kontrollü oynadı. Pozisyon kısırlığının yaşandığı ilk devre başladığı gibi golsüz eşitlikle biterken, ikinci yarıya Gökhan-Sinan değişikliği ile başlayan Çorum FK, 50’de Ferhat’la 1-0 öne geçti. Afyonspor, 60.dakikada eski Çorum FK’lı stoper Mete Yıldız’ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken, Çorum FK’nın farka gideceğine dair beklentiler karşılıksız kaldı.

69.dakikada Olcay’la beraberliği sağlayan Afyonspor, 73’te Alper Tursun’la ikinci golü bulurken, Çorum Şehir Stadyumu’nda büyük bir şok yaşadı.

Teknik direktör Tahsin Tam’ın yanlış oyuncu değişiklikleri ile damga vurduğu maçın son dakikalarında beraberlik golü için ataklarını sıklaştıran Çorum ekibi, 89’da Sinan Kurumuş’la aradığı golü buldu.

2-2 biten karşılaşma sonunda Çorum FK puanını 45’e yükseltirken, Şanlıurfaspor’un yenilmesi üzerine yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Son haftaların formda takımı Afyonspor ise 10 kişi ile altın değerinde 1 puan alıp, puanını 38’e yükseltti.

Karşılaşmayı 4 bin civarında Çorum FK taraftarı izledi.

MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 28: Çorum FK atağında, Selim’in pasında Eren topuğuyla topu Gökhan’ın önüne bıraktı, Gökhan’ın yerden vuruşunda top kalecide kaldı.

DAKİKA 30: Afyonspor atağında, Eray yayın hemen gerisinden vurdu, üstten aut.

DAKİKA 38: Afyonspor ceza sahasındaki karambolde, Eren vurdu, top takım arkadaşı Selim’den döndü.

DAKİKA 39: Hızlı gelişen Afyonspor atağında, Eray yayın sağından vurdu, kaleci Ali sağına gelen topu kornere çeldi. Soldan Olcay’ın kullandığı köşe vuruşunda, kaleci Ali’nin elinden kaçırdığı topu Hurşit çizgiden çıkarttı.

DAKİKA 40: Ani gelişen Çorum FK atağında, Gökhan’ın pasında topla buluşan Ferhat, sağındaki Serkan daha uygun durumda olmasına rağmen ceza sahası çizgisinden vurdu, top kalecide kaldı.

DAKİKA 41: Afyonspor gole yaklaştı. Topla birlikte soldan ceza sahasına giren Hüseyin Atakan’ın içeri çevirdiği topu İlke yerden kaleye vurdu, kaptan Murat kendini topun önüne atarak golü önledi.

DAKİKA 50; GOL! Çorum FK golü buldu. Soldan Murat’ın kullandığı köşe vuruşunda, savunmanın uzaklaştıramadığı topu Hurşit röveşata ile kaleye göndermek istedi, boşta kalan topu Ferhat penaltı noktasının solundan, yerden köşeye gönderdi: 1-0.

DAKİKA 52: Sağdan gelişen Çorum FK atağında, Serkan ortaladı, arka direkte Hurşit zor pozisyonda kafayı vurdu, üstten aut.

DAKİKA 60: Ani gelişen Çorum FK atağında, savunmadan atalın uzun topu Sinan kafayla Eren’in koşu yoluna bıraktı. Eren, ceza yayının gerisinde, Afyonsporlu Mete ile ikili mücadelede sırasında yerde kalınca hakem faul kararı verirken, Mete’ye son adam ve bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle kırmızı kart gösterdi.

DAKİKA 63: Çorum FK ikinci gole çok yaklaştı. Soldan çizgiye inen Erkan’ın artasında, altı pasta Sinan kafayı vurdu, top kalecide kaldı.

DAKİKA 69: GOL! Afyonspor beraberliği sağladı. Soldan Şiyar’ın ortasında, arka direkte Olcay Şahan gol vuruşunu yaptı: 1-1.

DAKİKA 73: GOL! Konuk ekip ikinci golü buldu. Soldan ceza sahasına gönderilen topu Eray çevirdi, altı pasta Alper tamamladı: 1-2.

DAKİKA 89: GOL! Çorum FK beraberliği sağladı. Sağdan Atakan Cangöz ortaladı, arka direkte Sinan kafayı vurdu: 2-2.

(Hüseyin AŞKIN)