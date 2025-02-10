Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammet Fatih Temur’un katılımıyla İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde Kur'an tilavetiyle başlayan törende araçların kazasız şekilde kullanımı için Müftü Şahin Yıldırım tarafından dua edildi.

Törende konuşan Emniyet Müdürü Pehlivan, Emniyet teşkilatının sürekli kendini yenilediğini belirterek, “Çorum’u huzur ve güvenlik açısından özel bir il haline getirme için çaba göstereceğiz” dedi.

Vali Ali Çalgan ise yaptığı konuşmada 1.5 asırlık bir geçmişe sahip olan Emniyet teşkilatının fedakarca görev yaptığını söyleyerek, “Bu yönüyle de birçok ülkeye örnek teşkil etmektedir. 21 aracın 16’sı Emniyet Genel Müdürlüğü’nce, 5 tanesi ise mahalli imkânla temin edildi. Bu noktada vatandaşlarımızın desteğini çok önemsiyorum” şeklinde konuştu

Araçların Emniyet teşkilatına kazandırılmasında katkısı bulunan kurumlara teşekkür eden Çalgan, “Hayırlı, uğurlu olsun. Allah tekerlerine taş değdirmesin” ifadesini kullandı.

Çalgan, kamu kuruluşlarıyla el ele vererek Çorum'un daha huzurlu ve yaşanabilir bir il olması için gayret göstereceklerini sözlerine ekledi. Konuşmaların ardından kurban kesildi.

Editör: Haber Merkezi