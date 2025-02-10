Denetimler sırasında, balık satış noktalarının hijyen koşulları titizlikle incelendi. Ayrıca, satılan balıkların tazelikleri, kalite standartlarına uygunlukları ve yasal avlanmaya uygun asgari boy ölçülerine sahip olup olmadıkları kontrol edildi.

Denetim sırasında satış yeri sorumlularına, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'nun ilgili maddeleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Faaliyetlerin mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde yürütülmesinin önemi vurgulandı.

DENETİMLER SÜRECEK

Su ürünlerinin tür çeşitliliğini ve sürdürülebilirliğini koruyarak nesillerinin devamını sağlamak ve vatandaşların güvenli, kaliteli gıdaya ulaşmasını temin etmek amacıyla kontrol ve denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK