Eğitim Sen Çorum Şubesi tarafından “başka bir dünya, başka bir eğitim, başka bir sanat mümkün!” temasıyla düzenlenen kültür sanat günleri kapsamında geçtiğimiz hafta “Dikkat Yalan Çıkabilir” tiyatro oyunu sahnelenirken, bu hafta sonu da Eğitim Sen Müzik Topluluğu tarafından muhteşem bir konser verildi.

Eğitim Sen Çorum Şubesi tarafından etkinliklere dair yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Bir çınardır Eğitim Sen. Kökleri güçlü, dalları güçlü. Güneş gibidir, ısıtır ışıtır aydınlatır. İşte bu yüzden “Türkiye’nin Aydınlık Yüzü” olarak nitelendiriyoruz Eğitim Sen’i.

O aydınlık yüzlü üyelerimiz Eğitim Sen Kültür Sanat Günleri kapsamında geçtiğimiz hafta “Dikkat Yalan Çıkabilir” tiyatro oyunuyla, bu hafta sonu da Eğitim Sen Müzik Topluluğu konseri ile yüzümüzü bir kez daha aydınlattılar.

Eğitim Sen Çorum Şubesi olarak her yıl Haziran ayında gelenekselleştirdiğimiz Haziran Kültür Sanat Günlerine katkıda bulunan değerli oyuncu ve müzisyen üyelerimiz ile Şube Yürütme Kurulunda bulunan arkadaşlarımızın özverili çalışmaları sonucunda etkinliğimizi bu yılda başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Her iki etkinlik boyunca salonumuzu hınca hınç dolduran üyelerimize, sendika dostlarımıza ve ailelerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Aylardır tiyatro ve konser çalışmaları için gece gündüz demeden geç saatlere kadar çalışarak emek veren tiyatro topluluğundan Tuncay Solmaz, Sezgin Kundukan, Serkan Erden, Egemen Ulusoy, Reyhan Topal Atak, Kenan Sırma, Özgür Akça, İsmail Şahin, Dilber Dağdeviren, Fatma Can’a, Eğitim Sen müzik Topluluğundan Aslı Uçar, Ayten Atay, Cansu Hardal, Can Hasar, Gökhan Alkan, Hilal Aydın, Kenan Sırma, Mesut Koçak, Onur Özgür, Özlem Ceyhuni, Özgür Kılıç, Pınar Topal, Reyhan Topal Atak, Rıza Aydın, Seda Helvacı, Serkan İşçi, Yeter Şahin, Zeynel Demir, Cevahir Sarıkaya ve Onur Yiğit’e, salon ışıklandırması için emeğini bizlerden esirgemeyen sendika dostumuz Erçin Şölenkol ve üyemiz Kenan Keleş’e, tiyatro afişi için Deniz Dokgöz’e, konser afiş, bilet tasarımı için şube çalışanımız Ergül Öztürk’e Eğitim Sen Çorum Şube Yürütme Kurulu olarak yürek dolusu teşekkürlerimizi sunarız.

Bizler eşit, özgür, demokratik bir Türkiye umudumuzu asla yitirmeden oyunlarımızı, türkülerimizi güzel ve güneşli günler için söylemeye, her şeyin çok güzel olacağı inancıyla bir arada olmaya devam edeceğiz.”