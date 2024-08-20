Maymun çiçeğinin, hayvanlardan insanlara bulaşabilen bir viral hastalık olduğunun belirtildiği broşürde, “İlk olarak 1958 yılında maymunlarda gözlemlendiği için bu isimle anılır. Hastalık, genellikle Orta ve Batı Afrika'da görülse de, son yıllarda farklı bölgelerde de vakalar bildirilmiştir.

Hastalığa neden olan virüs, çiçek hastalığına neden olan virüsle yakın akrabalığa sahiptir. Bu nedenle, çiçek hastalığına karşı bağışıklığı olan kişiler, maymun çiçeğine karşı da bir miktar korumaya sahip olabilirler” denildi.

Hastalığın, hasta hayvanların cilt lezyonları, vücut sıvıları veya solunum yolu salgılarıyla temas etmek, hasta kişinin cilt lezyonları, vücut sıvıları veya solunum yolu salgılarıyla temas etmek ve hasta kişinin kullandığı eşyalar (örneğin, yatak çarşafları, havlu) veya yüzeyler aracılığıyla bulaştığının belirtildiği açıklamada, ayrıca hamile bir kadın hastalığa yakalanırsa bebeğine de bulaştırabileceği bilgisine yer verildi.

“BELİRTİLERİ NELERDİR?”

Maymun çiçeğinin belirtilerinin genellikle 5-21 gün içinde ortaya çıktığının ifade edildiği açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Birinci dönem olan ilk 5 gün yüksek ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, şişmiş lenf bezleri ve yorgunluk gözlemlenir. Daha ayırt edici belirtiler olan ikinci dönemde vücudun çeşitli bölgelerinde döküntü (sıvı dolu kabarcıklar, kabuklar), döküntüler genellikle yüz, avuç içi, ayak tabanı, ağız ve genital bölgede görülür.

Maymun çiçeği virüsünün kuluçka süresi genellikle 5-21 gün arasında değişir.”

VAKA ÖLÜM ORANLARI

“Maymun çiçeği hastalığının ölüm oranı, yaş, genel sağlık durumu ve alınan tıbbi bakım gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Genellikle düşük bir ölüm oranına sahip olsa da, bazı durumlarda ciddi komplikasyonlara yol açabilir.”

TEDAVİSİ NEDİR?

“Şu anda maymun çiçeğine karşı spesifik bir tedavi bulunmamakla birlikte, semptomları hafifletmeye yönelik tedaviler uygulanabilir. Hastalık genellikle kendiliğinden geçer, ancak bazı durumlarda ciddi komplikasyonlara yol açabilir.”

HASTALIKTAN KORUNMAK İÇİN NELER YAPILMALIDIR?

“Hijyen kurallarına dikkat: Ellerinizi sık sık sabunla yıkayın, özellikle hasta kişilerle veya hayvanlarla temas ettikten sonra.

Hasta kişilerle temas etmekten kaçının: Hastalığın bulaşmasını önlemek için hasta kişilerle yakın temas kurmaktan kaçının.

Pişmemiş et ve hayvansal ürünlerden kaçının: Özellikle enfekte bölgelerden gelen et ve hayvansal ürünleri tüketmeyin.

Aşı: Çiçek hastalığına karşı kullanılan bazı aşıların maymun çiçeğine karşı da kısmi koruma sağladığı düşünülmektedir. Ancak bu aşıların herkes için erişilebilirliği sınırlıdır.”

KORUYUCU TEDBİR VE ÖNLEMLER

“Sağlıklı yaşam: Düzenli uyku, dengeli beslenme ve egzersiz yaparak bağışıklık sisteminizi güçlendirin.

Seyahat öncesi bilgi alın: Endemik bölgelerde seyahat edecekseniz, sağlık kuruluşlarından bilgi alın ve gerekli önlemleri alın.

Sağlık otoritelerinin uyarılarını takip edin: Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü gibi kurumların açıklamalarını takip edin.”

Editör: Haber Merkezi