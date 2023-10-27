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Afacan ve yönetim kurulu üyeleri ilk olarak SGK İl Müdürü Ömer Tök’ü ziyaret etti. Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü Muazzez Sırıklı ve Kurum Eczacısı Evren Dinler’in de eşlik ettiği ziyarette SGK hizmetlerinin öneminden bahsedildi.



Eczacı Odası Başkanı Afacan başkanlığındaki heyet, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan’ı, İl Defterdarı Sertan Köylü’yü ve Sağlık Müdürü Ömer Sobacı’yı da ziyaret etti.



Ziyaretlerde Oda Başkanı Afacan’a Oda Genel Sekreteri Çelebi Ayvaz, Sayman Özden Sak ile Yönetim Kurulu Üyeleri Sertan Saygı Çalışkan, Hamdi Kartal ve Büyük Kongre Delegesi Sönmez Çalışkan eşlik etti.