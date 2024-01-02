Ülkemizde ağız diş sağlığı hizmeti sunan 40 bini aşan diş hekiminin ortak sesi ve diş hekimliği mesleğinin Türkiye’de ki sözcüsü, Anayasal bir kuruluş olan Türk Diş Hekimleri Birliği’nin yerel örgütü Çorum Diş Hekimleri Odası’na Kurucu Başkan olarak Diş Hekimi Ali Hasdemir atandı.

Ali Hasdemir’in başkanlığındaki oda yönetiminde; Dt. Murat Kahraman, Dt. İlker Koçak, Ort. Uzm. Dr. Veda Arslan Boynueğri ve Dt. Esen Gübüt görev aldı.

Çorum Diş Hekimleri Odası, ilk resmi ziyaretini ise Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı'ya gerçekleştirdi. Oda yönetimi, Vali Dağlı ile bir süre sohbet ederek hedef ve amaçları hakkında bilgi verdi.

Vali Dağlı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Çorum Diş Hekimleri Odası’nın yönetimini kutladı, başarılar diledi.