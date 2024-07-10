Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün çiftçilere yönelik eğitimleri hız kesmeden devam ediyor.

İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen eğitimlerde, İl Müdür Yardımcısı Bayram Rıdvan Dikici ve Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ömer Baysal tarafından bazı bilgiler paylaşıldı. Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen eğitim programında, iyi tarım uygulamaları, bitki sağlığı, toprak hazırlığı, bitki besleme, gübreleme ve meyve ağaçlarında budama konularında önemli bilgiler sunuldu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, “Bu eğitimler, çiftçilerimizin modern tarım teknikleri ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmalarını ve bu bilgileri kendi üretim süreçlerinde uygulayarak verimliliği artırmalarını amaçlamaktadır. Eğitime katılan çiftçiler, uzmanlar tarafından verilen teorik ve pratik bilgilerle tarım faaliyetlerinde daha bilinçli ve etkili yöntemler kullanarak başarılı sonuçlar elde etmektedir. Eğitim programlarımız, tarımsal üretimde kalite ve sürdürülebilirliği sağlamak adına kesintisiz olarak devam edecektir” dedi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR