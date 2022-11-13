Zengin kahvaltı çeşitleri ile tanınan Limon Cafe, açık otoparkı, bahçesi, çocuk oyun alanı, sigara içilen-içilmeyen bölümleri ile 120 kişi kapasiteli “modern” bir cafe-restoran işletmesi olarak Çorum’un yüzünü ağartıyor.

Limon Cafe, bölgenin en geniş kahvaltı yelpazesine sahip…Van kahvaltısı, serpme kahvaltı, menemen ve yumurta çeşitleri gurmelerin damak zevkine hitap ediyor. Ayrıca bu yıl, “Dodurga Bey Kebabı” da menüye dahil edildi.

Şehirlerarası yol güzergâhında olması nedeniyle, Limon Cafe, kahve çeşitleri konusunda da büyük titizlik gösteriyor. Dünyanın en tanınmış kahve türleri ve yine çok çeşitli tatlılar, konukların beğenisine sunuluyor.

Aileler, çocuklarını oyun alanında ablalara emanet etmek suretiyle, gönül rahatlığıyla ve keyifle kahvaltı yapabiliyorlar, yemek yiyebiliyorlar.

Nişan, kına, doğum günü gibi özel günler için yemek organizasyonları yapılabiliyor. Cafe-restoran, sabah 7 - akşam 7 olarak hizmet veriyor.

Dodurga Bey Kebabı ise Çorum’da ilk ve tek olup, 4-6 saat arasında özel olarak pişirilip servis ediliyor.

Serdar Güccan, Çorum doğumlu, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Turizm-Otelcilik yiyecek-içecek bölümü mezunu. Dodurga doğumlu, 25 yıllık usta Ferhat Kavalcı ile birlikte Çorum’da bir butik otel işlettikten sonra Limon Cafe’de deneyim ve birikimlerini Çorumlu hemşehrileri ile paylaşıyorlar.

Serpme kahvaltı, bol çeşit, süper lezzetler…

Etin en lezzetli hali…

Yabancı veya yerli, tüm konukların memnuniyet duydukları cafe-restoran işletmesi…

Hayat defterine yazılan unutulmazlar; doğum günleri ve tüm özel günler…

(Uğur GÖRKEM)